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Из тюрьмы – в клетку: главный "Хищник" UFC рассказал за что отбывал срок в Испании

12 июня, 20:39

Елена Павлова Елена Павлова

"Эти люди пытаются заставить тебя отказаться от мечты и своей судьбы", - заявил боец

Известный камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий в промоушене UFC в тяжелой весовой категории, вспомнил о своем двухмесячном тюремным заключением, которое он отбыл в 2013 году в Испании. Ранее девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССР.

"Это был 2013-й. Семь лет назад нас освободила полиция Испании после двух месяцев тюрьмы за нелегальное пересечение границы Европы по морю. В течение года я пытался сделать это из Марокко. У меня не было ничего, кроме мечты и веры в нее. Некоторые могут говорить, что уже слишком поздно, что это не для тебя, что ты не справишься один или без них, хотя сами они не являются примерами успешных людей. Эти люди пытаются заставить тебя отказаться от мечты и своей судьбы. Только ты сам решаешь, слушать их или нет. Но можно игнорировать негатив вокруг и делать все по-своему", — написал боец в Instagram.

Френсис Нганну против Жаирзиньо Розенструйка

Френсис Нганну против Жаирзиньо Розенструйка

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Отметим, что на счету 33-летнего Нганну по прозвищу "Хищник" 18 боев в MMA, в которых он одержал 15 побед, в том числе 11 нокаутом, и потерпел три поражения. Мы также писали, как "Хищник" из Камеруна за минуту уничтожил экс-чемпиона UFC.

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Испания тюрьма UFC смешанные единоборства Фрэнсис Нганну

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