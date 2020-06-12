Из тюрьмы – в клетку: главный "Хищник" UFC рассказал за что отбывал срок в Испании

"Эти люди пытаются заставить тебя отказаться от мечты и своей судьбы", - заявил боец

Известный камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну, выступающий в промоушене UFC в тяжелой весовой категории, вспомнил о своем двухмесячном тюремным заключением, которое он отбыл в 2013 году в Испании. Ранее девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССР.

"Это был 2013-й. Семь лет назад нас освободила полиция Испании после двух месяцев тюрьмы за нелегальное пересечение границы Европы по морю. В течение года я пытался сделать это из Марокко. У меня не было ничего, кроме мечты и веры в нее. Некоторые могут говорить, что уже слишком поздно, что это не для тебя, что ты не справишься один или без них, хотя сами они не являются примерами успешных людей. Эти люди пытаются заставить тебя отказаться от мечты и своей судьбы. Только ты сам решаешь, слушать их или нет. Но можно игнорировать негатив вокруг и делать все по-своему", — написал боец в Instagram.

Френсис Нганну против Жаирзиньо Розенструйка

Реклама

Читайте также: "Душитель" из России – против украинца: наш чемпион подерется со специалистом по "гильотине" из РФ

Отметим, что на счету 33-летнего Нганну по прозвищу "Хищник" 18 боев в MMA, в которых он одержал 15 побед, в том числе 11 нокаутом, и потерпел три поражения. Мы также писали, как "Хищник" из Камеруна за минуту уничтожил экс-чемпиона UFC.

Смотрите также, как боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Боец UFC ММА Коди Стаманн сдает тест на COVID-19

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама