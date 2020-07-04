Из-за смерти Нурмагомедова у украинца Доскальчука сменился соперник на "Бойцовском острове" в Абу-Даби

Россиянин Уланбеков, который должен был бы драться с украинцем, отменил вылет в Эмираты после кончины своего тренера

У украинского представителя смешанных единоборств в наилегчайшем весе Александра Доскальчука, который должен дебютировать в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) 18 июля, сменился соперник. Российский специалист по "удушению гильотиной" Тагир Уланбеков не выйдет в клетку против украинца из-за смерти своего наставника – Абдулманапа Нурмагомедова.

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Вместо россиянина Тагира Уланбекова оппонентом украинца Александра Доскальчука на "Бойцовском острове" в Абу-Даби станет канадский боец Малкольм Гордон, на счету которого в смешанных единоборствах – 12 побед при 3 поражения. Между тем Уланбеков, как сообщает ТАСС, после известия о кончине Нурмагомедова-старшего отменил свой вылет в Эмираты.

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Отметим, что на счету 30-летнего украинца Александра Доскальчука из Черновцов – 10 побед в смешанных единоборствах при одном поражении. В 2017 году он дрался в Казани с другим представителем России, Вадимом Малыгиным, одолев того техническим нокаутом. Доскальчук – чемпион Европы по панкратиону.

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Новый соперник Доскальчука – Малкольм Гордон

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в больницу в Дагестане. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в столицу РФ, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме. "У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг – нет", – говорят близкие специалиста.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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