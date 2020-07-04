"Смерть отца Хабиба будет для многих уроком": что имела в виду трехкратная олимпийская чемпионка

Известная фигуристка считает, что нельзя пренебрегать средствами защита во время пандемии коронавируса

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировала насмерть отца чемпиона UFC Абдулманапа Нурмагомедова. Папа и тренер Хабиба 3 июля после продолжительной болезни скончался от последствий коронавируса в Москве.

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"Я представитель классических видов спорта, и драки — это не мое, извините. Но это никак не отменяет того факта, что ушел достойный человек, я знаю о его достижениях. Единоборства — это часть духовного, культурного кода Кавказа, азиатских стран, и мы не имеем права говорить, что хорошо, а что плохо. Он прожил достойную жизнь, воспитал хорошего сына и был примером для многих. Жаль, что он так рано ушел. Думаю, его смерть будет для многих уроком. Если сказали носить маски, перчатки, применять дезинфицирующие средства и сидеть дома, то цивилизованный человек должен следовать этим требованиям. Показывает ли это, что нельзя снимать ограничения? Здесь надо слушать вирусологов и специалистов", — дает слова Ирины Родниной "Спорт-экспресс".

Абдулманап Нурмагомедов и его сын Хабиб

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в больницу в Дагестане. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме.

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Оказалось, что у Абдулманапа, по словам его друга, было два инсульта – в сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг – нет. Ранее мы также сообщали, в каком селе похоронят отца Нурмагомедова, который был чемпионом Украины.

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