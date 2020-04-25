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"К нему никого не пускают": у отца Хабиба Нурмагомедова подозревают коронавирус

25 апреля, 22:12

Олег Люлька

Отец российской звезды смешанных единоборств, который дружит с семьей Ломаченко, госпитализирован в Махачкале

У Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова – подозревают коронавирус. В субботу, 25 апреля, специалист был госпитализирован. "Надеюсь, пневмония сильно не зацепит моего друга", – написал у себя в Facebook товарищ Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов.

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Позже Рамазан Рабаданов уточнил, что у 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова коронавирус пока не подтвержден: "Абдулманап лежит в Махачкале, во 2-й городской больнице. Заболел в горах. Два дня ходил на ногах, братья еле уговорили лечь в больницу. Пока коронавирус не подтвержден. Говорят, грипп. Никого не пускают к нему. Заболел и чемпион мира Шамиль Завуров. Говорят, есть и другие больные спортсмены"

Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап

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Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

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Отметим, что отец Хабиба Нурмагомедова дружит с украинцем Василием Ломаченко и его отцом Анатолием. Более того, в случае, если будет достигнута договоренность о бое Нурмагомедов – Мейвезер, Хабиба к поединку с Флойдом будет готовить Ломаченко-старший.

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Россия тренер коронавирус Хабиб Нурмагомедов

Источник: Championat.ru

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