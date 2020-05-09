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Как можно отменить спорт? смотрите фото ринг-герл из Гавайев с пышными формами

9 мая, 15:49

Александр Трикиша

Девушка регулярно посещает турниры по смешанным единоборствам

Во время различных бойцовских соревнований зрителей развлекают не только бойцы в клетке, но и очаровательные ринг-герл. Одной из таких украшений выступает очаровательная Татьяна Анухеа из Гавайев. Девушка регулярно посещает мероприятия по ММА на острове, поэтому заработала огромную любовь у местных болельщиков. А активная жизнь в Instagram позволила Татьяне расширить свою базу фанатов по всему миру.

При этом девушка имеет двоих детей, но это не мешает ей делиться в соцсетях откровенными фото в купальниках. Но давайте скажем прямо: был бы странно увидеть ее на тихоокеанском острове в шубе.

Яркие фото Татьяны Анухеа из Instagram:

Ранее мы писали, что известная пловчиха расколола ряды своих фолловеров откровенным фото с киской. Спортсменка из Казахстана Эльмира Айгалиева пикантным образом поздравила земляков с Днем защитника Отечества.

Также мы писали, что Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой: она поразительно похожа на его бывшую жену. Знаменитый вратарь "Баварии" перевез девушку в свой дом у озера и уже познакомил со своей мамой.

А звездная фигуристка из Украины показала, какой ее видит муж-британец: на коньках в одном бикини. Автором откровенных картин, на которых изображена Алена Савченко, стал ее супруг-художник Лиам Кросс.

Боксер выпал из ринга. Забавное видео:

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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MMA смешанные единоборства WAGs ринг-герл

Источник: Сегодня|Спорт

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