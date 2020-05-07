"Бесстыжая!": известная пловчиха расколола ряды своих фолловеров откровенным фото с киской

Сексуальная пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева (172 см, 59 кг) расколола сообщество своих подписчиков на два лагеря, выбрав более чем пикантный способ поздравить своих земляков с Днем защитника Отечества. Девушка выложила у себя в Instagram фото, на котором соблазнительно развела ноги. "Ну что, наши защитники, мы с моей киской Пряней поздравляем вас с этим замечательным днем", – написала чемпионка Казахстана по плаванию.

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INSTAGRAM

Откровенное фото 28-летней пловчихи из Казахстана далеко не всем ее подписчикам пришлось по душе. Некоторые обвиняют Эльмиру Айгалиеву в распущенности. Вот комментарии ее фолловеров:

Обалденная у вас киска

Двояко получилось

Прежде чем поздравлять кого-то, ты задницу-то закрой, бесстыжая! До чего же ты дошла...

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Ранеезвездная фигуристка из Украины показала, какой ее видит муж-британец. Автором откровенных картин, на которых Алена Савченко изображена на коньках в одном бикини, стал ее супруг-художник Лиам Кросс.

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