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"Как он захочет, так и будет": отец Хабиба решит судьбу встречи с Макгрегором

29 апреля, 11:28

Максим Перепелица

Али Абдель-Азиз отметил, что Абдулманап Нурмагомедов является боссом для Хабиба

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

"Хабиб всегда будет честен с соперниками. Он никогда не пропустит претендента номер один ради денег. Я обещаю. Если вы претендент номер один, то Нурмагомедов даст вам шанс. Но реванш с Конором имеет большой смысл в финансовом плане. Это намного больше денег. За него Хабиб может заработать 50 миллионов долларов.

Я не начальник, он тоже не начальник. Его отец — босс, и как захочет его отец, так и будет. Если его отец проснется утром и скажет: "Ребята, готовьтесь, мы сражаемся с Конором, то мы будем с ним драться", — цитирует менеджера MMA Junkie.

25 апреля сообщалось, что 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба, был госпитализирован в Махачкале с подозрением на пневмонию и сдал тест на коронавирус.

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов

Источник: Сегодня|Спорт

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