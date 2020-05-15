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Конор Макгрегор поставил свою жизнь на то, что в повторном бою побьет "золотого" Флойда Мейвезера

15 мая, 14:36

Андрей Фоменко

Боец смешанных единоборств вновь готов сразиться со знаменитым боксером

Знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор хотел бы провести еще один бой с американским боксером Флойдом Мейвезером. Напомним, в августе 2017 года соперники сошлись на боксерском ринге, где Мейвезер уверенно взял верх. Позже непобедимый Флойд уверенно заявлял о своем преимуществе: Мейвезер готов драться с Нурмагомедовым днем, а с Макгрегором – вечером.

Теперь же бывший чемпион UFC полон решимости взять реванш. 31-летний ирландец пообещал экс-боксеру Майку Тайсону, что победит в повторном бою с Мейвезером. Если, конечно, он состоится. А "Железный Майк" в радиошоу отдал должное Конору. Но в марте стало известно, что непобежденный американский боксер не вернется на ринг в 2020 году.

Также Тайсон хвалил Макгрегора за его уверенность в дебютном боксерском бою в 2017-м. Конор ответил любезностью в соцсетях, попутно поставив на кон свою жизнь:

"Спасибо, Майк, рад видеть твое возвращение. Относительно неотвратимого реванша: учитывая нынешние знания о стиле Флойда и занятия с моим тренером по боксу, я решу головоломку и побью Флойда. Клянусь жизнью".

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Не так давно Мейвезер назвал желанный гонорар за бой с Нурмагомедовым.

Смотрите, как Макгрегор вел себя на взвешивании перед январским поединком с Дональдом Серроне.

Видео: Reuters

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бокс MMA UFC смешанные единоборства Флойд Мейвезер Конор Макгрегор

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