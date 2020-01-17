"Макгрегор даже не смог нокаутировать старика в баре": прогноз бывшего чемпиона UFC

Дональд Серроне/Фото UFC

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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает американца Дональда Серроне фаворитом поединка 19 января против ирландца Конора Макгрегора. По словам Колби, события последнего года показали, что экс-чемпион Макгрегор сейчас не способен нокаутировать даже пожилых людей. Вчера Макгрегор и Серроне провели дуэль взглядов.

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"Считаю, что победа останется за Серроне. Думаю, Конор уже заработал все что мог. Если вы не видели то видео, давайте просто будем честными. Макгрегор даже не смог нокаутировать старика в баре. Как он сможет побить Серроне?" — приводит слови Ковингтона BJPenn.

Конор Макгрегор и Дональд Серрон / Фото: Twitter

Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику — Джастину Гэйджи. В послужном списке Конора 21 победа при 4 неудачах. У Дональда – 35 успешных поединков и 13 поражений.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне – его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января Диллон Данис не сможет находиться в углу Конора.

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