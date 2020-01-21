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Макгрегор после сумасшедшей победы над "Ковбоем" подался "во все тяжкие"

21 января, 16:27

Конор весело затусил с фанатами в ночном клубе

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Reuters

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор (22–4) ярко отпраздновал победу, добытую после возвращения в октагон спустя год простоя. Его соперником на турнире UFC 246 в Неваде был американец Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой". Конор победил, уничтожив соперника нокаутом за 40 секунд.

После боя ирландец посетил один из ночных клубов Лас-Вегаса, где отпраздновал успех с фанатами. На видео можно видеть, как Конор ставил автографы на бутылках от виски его производства, а также на обуви фанатов. Боец также стоял у диджейского пульта.

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Напомним, для Конора поединок против "Ковбоя" стал первым с 2018 года, когда он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Теперь глава UFC Дана Уайт обещает Макгрегору новую схватку с Хабибом в 2020 году. "Их реванш будет самым большим в истории", – говорит Уайт.

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Однако Нурмагомедов согласен на реванш с Макгрегором при очень жестком условии. Россиянин, по словам его отца, хочет получить за этот поединок 100 миллионов долларов.

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

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