Макгрегор с клубничкой: появилось сладкое фото с проводов на пенсию скандального ирландца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как родные поздравили его с уходом на заслуженный отдых. Напомним, накануне скандальный ирландец Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
31-летний Макгрегор опубликовал в своем Twitter фотографию торта от семьи – с нарезанной клубничкой и белым сердечком: на тортике кремом написано "Счастливого выхода на пенсию, папочка".
Напомним, до этого Конор Макгрегор дважды уже объявлял о завершении карьеры, но потом возвращался в спорт. Рассказывая о причинах последнего решения, Макгрегор отметил, что он не видит привлекательных вариантов для боя и добавил, что лига отказала ему в поединке с временным чемпионом UFC в легком весе Джастином Гэтжи.
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Наканунезавершение карьеры Макгрегора раскритиковал Гэтжи."Этот парень в очередном запое. Пока-пока", – язвительно заявил Джастин.
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