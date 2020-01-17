"Макгрегор вел себя хорошо и дисциплинировано": как скандального ирландца видит Кличко

Владимир Кличко / Фото: AFP

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко считает, что известная своими скандальными выходками звезда UFC Конор Макгрегор, который 19 января возвращается в октагон, заслуживает уважения. В частности, украинский боксер отметил, что ему понравилось поведение эпатажного ирландца в преддверии его поединка против Флойда Мейвезера. Ранее мы писали, что легенда MMA Макгрегор – возвращается!

"Я знаю Макгрегора, ведь он выступал на боксерском ринге. Какое бы мнение ни сложилось у вас о Коноре, я считаю, что он вел себя хорошо и дисциплинировано. Я не ждал от него такого перед боем с Мейвезером. Два атлета из разных промоушенов, представляющие разные виды спорта, в данном случае сошлись на боксерском ринге. Они действовали дисциплинировано, придерживаясь одного правила. И это было правило бокса. Мне казалось, что Конор может ударить Флойда, но он этого не сделал. Макгрегор – яркий персонаж, но благодаря своей дисциплине он заслуживает большого уважения", – сказал украинский боксер изданию Business Insider.

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Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Конор не выходил в октагон с октября 2018 года, после того как в титульном поединке проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Серроне в сентябре 2019 года проиграл соотечественнику — Джастину Гэйджи. В послужном списке Конора 21 победа при 4 неудачах. У Дональда – 35 успешных поединков и 13 поражений.

Кстати, Макгрегор останется без тренера в бою с Серроне– его коуч должен заплатить штраф за драку с Хабибом. 19 января Диллон Дэнис не сможет находиться в углу Конора.

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Пейдж Ванзант – тренировка звезды UFC Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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