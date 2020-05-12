"Маразм крепчает": бывший украинский боец UFC высказался о запрете на показ его боев на родине

Боец смешанных единоборств Алексей Олейник позволил себе высказаться о запрете телетрансляций его боев в Украине. Уроженец Харькова, поменявший украинское гражданство на российское, обижался и не понимал решение властей на исторической родине. В минувшие выходные он хорошо заработал во Флориде. К слову, смотрите все результаты турнира UFC249.

Олейник дал большое интервью российскому сайту "Спорт24". Ответ на вопрос о телетрансляциях в Украине он начал не без проблем: "Я не могу сформулировать свои мысли". А затем разговорился:

"Кому они сделали хуже? Мне, человеку, которому запрещен въезд на Украину, или тем людям, которые хотели посмотреть UFC и поболеть за своего соотечественника? Я не разрываю своих отношений с Украиной, я не говорю, что я не с Украины, что я там не родился... Маразм крепчает у ребят, пусть он крепчает дальше. Они идут в определенном направлении, и это направление очень даже нечеловеческое и неправильное, направленное не на свободу мысли и на свободу чего бы то ни было. Спорт всегда был вне политики. К сожалению, в последние годы многие начинают использовать всякие Евровидения, соревнования и прочее как инструменты для того, чтобы кому-то сделать больно, кого-то оскорбить. Продвинутое общество говорит: "Вы должны быть толерантны ко всем, независимо от цвета кожи, вероисповедания, мнений, пола, возраста и так далее". Это с одной стороны. А с другой, только что-то не то, что им нравится, они запрещают. Даже нормальные вещи. Это дебилизм".

К слову, стали известны гонорары бойцов турнира UFC249 во Флориде.

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В 2014 году Олейник появился на публике в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом РФ.

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