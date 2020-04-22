Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,08
29,36
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Многострадальный турнир UFC 249 вновь сменил место дислокации

22 апреля, 10:54

Максим Перепелица

Бой между Фергюсоном и Гэтжи может пройти во Флориде

Турнир UFC 249, который должен был состояться 18 апреля, был отменен из-за коронавируса и невозможности провести соревнования в индейской резервации в Калифорнии, а потом переназначен на 9 мая, может состояться на территории штата Флорида, сообщает MMA Fighting. По информации источника издания, хотя место проведения турнира до сих пор официально не называется, бойцов, участвующих в нем уже проинструктировали о необходимости прибыть в Джексонвилль, являющийся самым населенным городом штата. Оттуда все они будут отправлены на место проведения вечера боев.

Читайте также: Знаменитый боец смешанных единоборств Макгрегор претендует на пост президента Ирландии

Ранее губернатор Флориды объявил о том, что на территории его штата будут продолжаться проводиться соревнования по рестлингу промоушена WWE, так как они являются важным бизнесом для региона. При этом отмечалось, что это касается и других видов спорта. Главным боем UFC 249 будет поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые разыграют временный чемпионский титул в легком дивизионе.

Реклама

Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

Смотрите, как нокаутируют в ММА:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

MMA UFC коронавирус Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: mmafighting.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Они наконец-то оделись: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужем
Они наконец-то оделись: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужемMMA
Боец UFC поднял на руки
Боец UFC поднял на руки "Большого папочку", который весит почти 150 килограммовMMA
Смотрите самый молниеносный нокаут в карьере Макгрегора:
Смотрите самый молниеносный нокаут в карьере Макгрегора: "Шаг назад, удар, левый хук – 3,5 секунды"MMA
Макгрегор предвещает революцию в Ирландии из-за пандемии коронавируса
Макгрегор предвещает революцию в Ирландии из-за пандемии коронавирусаMMA
"Я не чувствовал свое тело": как "Американский Киборг" первым из UFC боролся с коронавирусомMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...