Многострадальный турнир UFC 249 вновь сменил место дислокации

Бой между Фергюсоном и Гэтжи может пройти во Флориде

Турнир UFC 249, который должен был состояться 18 апреля, был отменен из-за коронавируса и невозможности провести соревнования в индейской резервации в Калифорнии, а потом переназначен на 9 мая, может состояться на территории штата Флорида, сообщает MMA Fighting. По информации источника издания, хотя место проведения турнира до сих пор официально не называется, бойцов, участвующих в нем уже проинструктировали о необходимости прибыть в Джексонвилль, являющийся самым населенным городом штата. Оттуда все они будут отправлены на место проведения вечера боев.

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Ранее губернатор Флориды объявил о том, что на территории его штата будут продолжаться проводиться соревнования по рестлингу промоушена WWE, так как они являются важным бизнесом для региона. При этом отмечалось, что это касается и других видов спорта. Главным боем UFC 249 будет поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи, которые разыграют временный чемпионский титул в легком дивизионе.

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Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

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