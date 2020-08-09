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Нокаут дня: боец UFC вырубил соперника ударом локтем с разворота

9 августа, 15:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бенеил Дариуш остановил Скотта Хольтцмана уже в первом раунде

В главном поединке турнира UFC Fight Night 174 американец Деррик Льюис досрочно победил россиянина Алексея Олейника, но самый эффектный нокаут дня состоялся в первом поединке основного карда, в котором американец Бенеил Дариуш победил соотечественника Скотта Хольтцмана нокаутом в первом раунде.

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Дариуш выждал момент, когда Хольтцман пойдет в атаку, и с разворота врезал ему локтем в челюсть. Скотт в момент оказался на канвасе, а рефери тут же развел руками, сигнализируя о конце поединка. Видео нокаута было опубликовано в Twitter.

Ранее мы писали, что украинец, надевавший футболку с Путиным, помог установить рекорд UFC по нокаутам. Дерек Льюис превзошел достижение Джуниора дос Сантос и Кейна Веласкеса. Льюис выступает в UFC с 2014 года.

Ранее мы писали о драме перед грандиозным турниром MMA в Харькове: в финал пробились два друга – они не будут драться в клетке. В День города Харькова на центральной площади пройдет шоу смешанных единоборств, в рамках которого состоится титульный поединок.

Смотрите, как могут нокаутировать в MMA:

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Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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нокаут UFC смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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