Нокаутировала "Лунной походкой": блондинка-зажигалка с танцами готовится к бою в UFC

Американская звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, которая ночью проведет свой очередной поединок в рамках промоушена UFC в наилегчайшем весе с Амандой Рибас, продолжает демонстрировать свои хореографические способности. Ранее звезда UFC оправдала голые снимки: "В Instagram я зарабатываю больше, чем за бои".

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На этот раз боец разместила в своем Instagram видео, на котором она повторяет легендарную "Лунную походку" Майкла Джексона. "Она просто нокаутировала", – написал один из фоловеров.

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Отметим, что 26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Ее последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

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Также Пейдж Ванзант известна модельными съемками, играла в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писательницы. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию, где призналась, что в школьные годы ее изнасиловали на вечеринке. Отметим, что Пейдж не стесняется выкладывать в соцсети откровенные фото, на которых позирует абсолютно обнаженной.

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