Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость, "нокаутировав" яйцо своим бицепсом

Одна из самых известных пар мирового спорта – девушка-боец UFC Пейдж Ванзант и ее супруг-рестлер Остин Вандерфорд – снова взорвали соцсети. Только на этот раз не эротичными снимками, к которым давно уже приучили публику, а своими разборками из-за яйца. Ранее красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг.

Остин Вандерфорд, поместив куриное яйцо на изгибе своего локтя, попытался расколоть его бицепсом. Но как рестлер-боец не напрягал свои мускулы, яйцо под натиском его бицепса осталось целым. Не треснуло. "Нет, не могу. Я думал, получится. А нет", – признал с досадой Остин Вандерфорд.

Остин Вандерфорд и яйцо Видео: Instagram

Но на этом история не закончилась. После мучений Остина Вандерфорда тот же фокус попыталась проделать его красотка-жена. И у нее получилось! Она тоже положила яйцо на изгибе локтя – и оно в одно мгновенье треснуло. Только вот, по мнению мужа, Пейдж Ванзант добилась этого нечестно – не при помощи своего бицепса, а просто сжав руку в локте. "Эй, ты его просто раздавила!" – набросился на супругу с упреками Остин. "Признай, что я просто сильнее тебя", – с улыбкой ответила ему жена.

Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Отметим, что ранее самая эротичная звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, напомнила о себе откровенным фото. На опубликованном ею снимке 26-летняя американка лежит в ванне в ногах у своего мужа Остина Вандерфорда. "Никаких веселых дел сегодня. Только любовь", – подписала этот кадр Пейдж.

INSTAGRAM

До этого девушка-боец ММА Пейдж Ванзант и ее супруг голыми тренировались, готовили еду и поливали сад. Откровенные фото парочки в Instagram вызывали у их фолловеров один вопрос: они, вообще, когда-нибудь одеваются?

При этом Остин Вандерфорд, муж Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков тем, что семейная пара таким способом попросту решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

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Отметим, что 26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Ее последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

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Пейдж Ванзант также известна модельными съемками, снималась в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писательницы. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем, качая пресс на его спине

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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