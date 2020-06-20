Українська
$ 26,76
30,06
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости MMA

Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость, "нокаутировав" яйцо своим бицепсом

20 июня, 17:41

Олег Люлька Олег Люлька

Сексапильная девушка из смешанных единоборств Пейдж Ванзант снова взорвала соцсети

Одна из самых известных пар мирового спорта – девушка-боец UFC Пейдж Ванзант и ее супруг-рестлер Остин Вандерфорд – снова взорвали соцсети. Только на этот раз не эротичными снимками, к которым давно уже приучили публику, а своими разборками из-за яйца. Ранее красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг.

Остин Вандерфорд, поместив куриное яйцо на изгибе своего локтя, попытался расколоть его бицепсом. Но как рестлер-боец не напрягал свои мускулы, яйцо под натиском его бицепса осталось целым. Не треснуло. "Нет, не могу. Я думал, получится. А нет", – признал с досадой Остин Вандерфорд.

Остин Вандерфорд и яйцо Видео: Instagram

Но на этом история не закончилась. После мучений Остина Вандерфорда тот же фокус попыталась проделать его красотка-жена. И у нее получилось! Она тоже положила яйцо на изгибе локтя – и оно в одно мгновенье треснуло. Только вот, по мнению мужа, Пейдж Ванзант добилась этого нечестно – не при помощи своего бицепса, а просто сжав руку в локте. "Эй, ты его просто раздавила!" – набросился на супругу с упреками Остин. "Признай, что я просто сильнее тебя", – с улыбкой ответила ему жена.

Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Отметим, что ранее самая эротичная звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант, выступающая в наилегчайшей весовой категории UFC, напомнила о себе откровенным фото. На опубликованном ею снимке 26-летняя американка лежит в ванне в ногах у своего мужа Остина Вандерфорда. "Никаких веселых дел сегодня. Только любовь", – подписала этот кадр Пейдж.

INSTAGRAM

До этого девушка-боец ММА Пейдж Ванзант и ее супруг голыми тренировались, готовили еду и поливали сад. Откровенные фото парочки в Instagram вызывали у их фолловеров один вопрос: они, вообще, когда-нибудь одеваются?

При этом Остин Вандерфорд, муж Пейдж Ванзант, объяснил публикацию серии откровенных снимков тем, что семейная пара таким способом попросту решила скоротать время на самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.

Читайте также: Сексуальная красотка смешанных единоборств показала свои привлекательные формы на фоне моря

Отметим, что 26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Ее последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант / Фото: Instagram

Читайте также: Они наконец-то оделись: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужем

Пейдж Ванзант также известна модельными съемками, снималась в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писательницы. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем, качая пресс на его спине

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
UFC смешанные единоборства яйцо WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах
Украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствахMMA
Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-Вегасе
Один из самых быстрых нокаутов в женском ММА: все результаты турнира UFC в Лас-ВегасеMMA
Джессика Ай полностью разделась, но проиграла
Джессика Ай полностью разделась, но проиграла "бой" весам: анонс турнира UFC 13 июняMMA
Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с
Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причинаБокс
"Опасно для жизни": девушка из ММА рассказала, почему не выйдет замуж за мужчину из бывшего СССРMMA
Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допинг
Красавицу из UFC, располневшую на карантине, дисквалифицировали за допингMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять