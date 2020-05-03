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"От машины отказались. Протянем до осени": жертва насильника Емельяненко – о российском карантине

3 мая, 17:13

Олег Люлька

Известный стронгмен из РФ Михаил Кокляев готов пойти в чернорабочие, если карантин затянется

Российский стронгмен Михаил Кокляев признался, что в условиях карантина ему приходится всерьез беспокоиться о семейном бюджете. По его словам, если карантинные меры в РФ продлят, он сможет продержаться до осени. Напомним, в конце прошлого года в необычном бою в Москве насильник Емельяненко вырубил качка Кокляева за 167 секунд.

"Есть ли у меня финансовая подушка на самоизоляции? Приходилось что-то откладывать. Были планы сменить автомобиль. Деньги, которые заработал по итогам боя с Александром Емельяненко, уже закончились. Мечта семьи сбылась – мы успели приобрести недвижимость. Раньше жили в съемной квартире. И до сих пор проживаем, кстати, потому что документы на собственность еще не пришли. Небольшая квартирка, 75 квадратных метров, забрала призовые деньги с боя с Александром и то, что успел накопить, занимаясь силовым экстримом. Цены очень кусачие, недвижимость в Одинцове дорогая. Но осталась небольшая подушечка. До лучших времен, надеюсь, хватит. Думаю, до осени еще можно продержаться. Без каких-то излишеств. Понятно, что сменить автомобиль уже не придется. Сейчас мысли, как дома сохранить мирный быт, чтобы дочь и жена не ощутили какой-то крайней нужды. Если надо будет, пойду работать чернорабочим. Главное, чтобы семья не почувствовала острой нужды", – рассказал Кокляев в интервью, размещенном на канале People News в YouTube

Емельяненко vs Кокляев

Емельяненко vs Кокляев / Фото: Championat.ru

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Смотрите видео нокаута в бою Кокляев – Емельяненко

Емельяненко – Кокляев: видео нокаута Видео: Instagram

Ранее против властей России выступил хоккеист Денис Цыганов. Он обвиняет руководство РФ в том, что "людей заперли в квартирах, лишили заработка и никак не помогают". "На карантин уйти легко, но жрать-то что будем?" – задается вопросом спортсмен.

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Смотрите сюжет о семейном бюджете на карантине

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Россия карантин смешанные единоборства коронавирус стронгмены Михаил Кокляев

Источник: Championat.ru

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