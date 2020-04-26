Первый великий бой времен коронавируса: Фергюсон заявил о подписании контракта на драку с Гэтжи

Поединок за временный чемпионский титул в легком весе состоится 9 мая во Флориде

Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон заявил о подписании контракта на бой против Джастина Гэтжи за временный титул в легком весе. Напомним, в качестве соперника Фергюсона Гэтжи заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок возглавит кард UFC 249, который состоится 9 мая во Флориде. "Поехали. Контракт подписан, есть дата. Возвращаемся к работе", – написал Фергюсон в Instagram.

Читайте также: "К нему никого не пускают": у отца Хабиба Нурмагомедова подозревают коронавирус

INSTAGRAM

Отметим, что турнир UFC 249 состоится на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида. Изначально вечер смешанных единоборств должен был пройти на арене "Барклайс Центр" в Бруклине, но из-за эпидемии коронавируса организация была вынуждена сменить локацию, предприняв попытку провести мероприятие в индейском казино Tachi Palace в Калифорнии. Впрочем, губернатор штата Гэвин Ньюсом настоял на отмене шоу, надавив на руководство телекомпании.

Реклама

Читайте также: "И тут Остапа понесло": глава UFC запланировал три турнира по единоборствам за восемь дней

Ранее глава UFC сделал заявление о будущем российской звезды смешанных боев Нурмагомедова. По словам Даны Уайта, возвращение Хабиба в октагон планируется в сентябре или октябре.

Смотрите один из самых ярких нокаутов года в смешанных единоборствах

Реклама

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама