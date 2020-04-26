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Первый великий бой времен коронавируса: Фергюсон заявил о подписании контракта на драку с Гэтжи

26 апреля, 22:11

Олег Люлька

Поединок за временный чемпионский титул в легком весе состоится 9 мая во Флориде

Экс-чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон заявил о подписании контракта на бой против Джастина Гэтжи за временный титул в легком весе. Напомним, в качестве соперника Фергюсона Гэтжи заменит россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок возглавит кард UFC 249, который состоится 9 мая во Флориде. "Поехали. Контракт подписан, есть дата. Возвращаемся к работе", – написал Фергюсон в Instagram.

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Отметим, что турнир UFC 249 состоится на VyStar Veterans Memorial Arena в Джексонвилле в американском штате Флорида. Изначально вечер смешанных единоборств должен был пройти на арене "Барклайс Центр" в Бруклине, но из-за эпидемии коронавируса организация была вынуждена сменить локацию, предприняв попытку провести мероприятие в индейском казино Tachi Palace в Калифорнии. Впрочем, губернатор штата Гэвин Ньюсом настоял на отмене шоу, надавив на руководство телекомпании.

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Ранее глава UFC сделал заявление о будущем российской звезды смешанных боев Нурмагомедова. По словам Даны Уайта, возвращение Хабиба в октагон планируется в сентябре или октябре.

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смешанные единоборства Тони Фергюсон Джастин Гэтжи

Источник: Сегодня|Спорт

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