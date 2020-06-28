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После успеха увезли на скорой в больницу: у победителя главного боя UFC в Лас-Вегасе обследуют голову

28 июня, 11:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американец Дастин Пуарье пребывает в сознании и передает привет родственникам

Сегодня утром по киевскому времени в Лас-Вегасе состоялись соревнования по смешанным единоборствам. В главном бою мероприятия Пуарье победил Хукера по очкам. Однако успех пришел к американскому бойцу непросто.

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Вскоре после поединка пришла информация, что 31-летнего Дастина Пуарье из зала увезла скорая помощь. Собственно, сам он и не стал этого скрывать.

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Читайте также: яркие моменты вечера UFC в Лас-Вегасе.

Позже парень выложил в соцсетях видео, на котором поспешил успокоить своих родных. По словам Дастина "это было весело". Перед отъездом Пуарье поблагодарил за поздравления российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова и сообщил, что вскоре присоединится к жене и дочери. В больнице же у американца сканируют голову.

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Позже стало известно, что и соперник Дастина по главному бою вечера UFC, новозеландец Дэн Хукер, отправился к врачам для аналогичного обследования.

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Читайте о том, что известны дата и место самой ожидаемой схватки в смешанных единоборствах.

Смотрите церемонию взвешивания перед боем Гейджи и Фергюсона

UFC249 Тони Фергюсон – Джастин Гейджи

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Лас-Вегас MMA UFC смешанные единоборства Дастин Пуарье

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