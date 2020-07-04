"Предначертанное не изменить": Хабиб Нурмагомедов на похоронах отца впервые высказался о его смерти

Нурмагомедову-старшему было 57 лет. "Все, что было в наших силах, мы сделали", - говорит Хабиб

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов во время похорон отца пообщался с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Спортсмен поблагодарил политика за помощь и отметил, что народы Дагестана и Чечни сделали все возможное ради спасения Абдулманапа Нурмагомедова, скончавшегося в возрасте 57 лет.

"От всего… Мы вас благодарим, спасибо вам большое. Все, что было в наших силах, мы сделали.… А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы", – сказал Нурмагомедов на видео, размещенном на странице News095 в Instagram

"Предначертанное Всевышним не изменить, на все его воля! Хвала Аллаху, – добавил Хабиб Нурмагомедов. – Пусть Аллах простит все его грехи и обрадует раем!"

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Хабиб Нурмагомедов и его отец Абдулманап / Фото: Getty Images

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Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве. Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в больницу в Дагестане. Однако 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в столицу РФ, где подтвердили наличие коронавируса, после чего Нурмагомедов-старший долгое время находился в коме. "У Абдулманапа было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг – нет", – говорят близкие специалиста.

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Добавим, что Нурмагомедов-старший был чемпионом Украины по дзюдо и самбо, но потом вместе с семьей перебрался в Россию.

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