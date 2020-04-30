"Я боюсь того, что может случиться": президент UFC рассказал, подерутся ли Хабиб и Тони в 2020 году

Дана Уайт не уверен, что бойцы встретятся в этом году

Глава UFC Дана Уайт высказался о возможном поединке чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Кстати, отец Хабиба решит судьбу встречи с Макгрегором.

"Не уверен, что их бой состоится в 2020 году. Я боюсь того, что может случиться, если мы еще раз попытаемся организовать этот поединок" – рассказал Уайт.

Нурмагомедов и Фергюсон должны были подраться 18 апреля на турнире UFC 249, однако, он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Позже стало известно, что ивент состоится 9 мая. 31-летний россиянин, в свою очередь, заявил, что не сможет выступить в этот день, поскольку вернулся в Дагестан и у него нет возможности прилететь в США из-за закрытия границ. Таким образом, 36-летний Фергюсон получил в соперники американца Джастина Гэтжи.

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