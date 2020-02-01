Российского бойца ММА нокаутировали за 33 секунды

Алексей Ефремов отключился буквально на секунду и упал на мат

Именитый российский спортмен ММА Алексей Ефремов потерпел сокрушительное поражение от уроженца Болгарии Николы Дипчикова. Встреча между бойцами прошла в Краснодаре на турнире Absolute Championship Akhmat 97, бой завершился досрочно.

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На 33-й секунде в первом раунде Дипчиков поймал Ефремова на контратаке и добил через секунду. Алексей Ефремов отключился буквально на секунду и упал на мат, рефери остановил поединок.

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Сразу после этого оба бойца смогли подняться на ноги, обнялись и покинули ринг. Для Ефремова это стало вторым поражением в его карьере.

Кстати, на турнире ММА в Москве произошла массовая драка между зрителями и спортсменами. Провокации посетителей привели к беспорядкам в зале и телесным повреждениям.

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Стрельба на баскетбольном матче. Источник: twitter.com/Dab2Live

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