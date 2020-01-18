Самый опытный "Удав" UFC с украинским прошлым испытает "зеленого" Мориса

Алексей Олейник - Морис Грин

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Сегодня ночью в Лас-Вегасе в центральном поединке турнира UFC 246 ирландец Конор Макгрегор встретится с американцем Дональдом Серроне. Наш сайт уже начал онлайн-трансляцию Макгрегор – Серроне. Также в основном карде привлекает внимание схватка тяжеловесов Алексея Олейника и Мориса Грина.

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Все дело в Харькове

Дело в том, что Олейник, который сейчас выступает под российским флагом, родился и вырос в Харькове. В детстве и юности не занимался конкретно ни одним видом спорта, но поддерживал себя в форме. Серьезно пришел в единоборства поздновато, уже в 19 лет, находясь на втором курсе Харьковского университета внутренних дел. Его бойцовская карьера началась в местном клубе "Клан Минамото", члены которого практиковали традиционное японское джиу-джитсу и принимали участие в первых на постсоветском пространстве турнирах по "боям без правил".

В апреле 1997 года на чемпионате мира под эгидой Международного совета по абсолютным поединкам (IAFC) в Москве дошел до полуфинала, где попался в удушающий прием сзади, но не сдался, потеряв сознание. В 2000-х перебрался в Россию, а в 2010 году впервые принял участие в турнире от Bellator Fighting Championships. Через четыре года Олейник дебютировал в UFC.

Что за плечами "Удава"

На данный момент за плечами 42-летнего Алексея рекордный 71 бой в турнирах по смешанным единоборствам, в которых он одержал 57 побед, а одна схватка завершилась вничью. Два поражения из 13-ти пришлись у Олейника на 2019 год. И в бою с Грином он собирается доказать, что все еще опасен.

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Помимо джиу-джитсу, экс-украинец специализируется на боевом самбо. Олейник – бывший чемпион KSW и ProFC в тяжелом весе. Единственный боец, сумевший одержать победу в UFC удушением Иезекииля, и является рекордсменом по количеству побед в ММА таким удушением – 12 раз. Видимо, за это умение и получил прозвище "Удав". В списке жертв Алексея такие бойцы, как Марк Хант, Мирко Филипович и Джефф Монсон. Занимает 12 строчку в рейтинге UFC среди бойцов тяжелого веса.

Смотрите, как делать фирменный прием Олейника

Гонорары и прогнозы схватки в Лас-Вегасе

За бой с Грином россиянин заработает 75 000 долларов и еще столько же в случае победы, Морис получит 30 000 и столько же в случае победы. 33-летний американец провел в рамках микс-файта всего 11 боев при 8 победах и трех неудачах, но букмекеры отдают небольшое предпочтение именно Грину – 1.80 на его победу и 2.00 – на выигрыш Олейника. Причем, вероятнее всего, что поединок завершится уже в первом раунде – коэффициент 3.25 на то, что так быстро выиграет Морис, 4.00 – на стремительную викторию бывшего харьковчанина.

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Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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