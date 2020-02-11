Счета бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова в Москве заблокировали из-за "смешного" долга

Отец чемпиона UFC в легком весе ничего о ситуации с долгом не знает

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Instagram

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В Москве заблокировали счета бойцовского клуба смешанных единоборств Eagles, который принадлежит действующему чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ранее мы писали, что Нурмагомедов отказался от сумасшедших денег и назвал Макгрегора придурком.

"Проблемы у ММА-клуба Eagles из-за долгов. Клуб смешанных единоборств оказался должен 9400 рублей. Сумма не будоражит сознания, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации. Пришлось применять санкции: банковские счета Eagles заморозили. Работа клуба встала: Eagles MMA Moscow не работает, сайт лежит, а тренировочная секция у "Кунцевской" не принимает клиентов", — отмечается в сообщении телеграм-канала Mash.

Хабиб Нурмагомедов / Фото: AFP

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А вот Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, ни о каких проблемах с клубом сына не знает.

"Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал. Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю?" — приводятся слова Абдулманапа Нурмагомедова на сайте телеканала "360".

Абдулманап Нурмагомедов / Фото: Instagram

Также мы уже сообщали, что российский журналист Олег Кашин считает, что Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.

"У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов… Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он, скорее, такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками", – сказал Кашин в эфире радио "Комсомольская правда".

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