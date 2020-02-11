Счета бойцовского клуба Хабиба Нурмагомедова в Москве заблокировали из-за "смешного" долга

В Москве заблокировали счета бойцовского клуба смешанных единоборств Eagles, который принадлежит действующему чемпиону UFC в легком весе россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ранее мы писали, что Нурмагомедов отказался от сумасшедших денег и назвал Макгрегора придурком.
"Проблемы у ММА-клуба Eagles из-за долгов. Клуб смешанных единоборств оказался должен 9400 рублей. Сумма не будоражит сознания, но кредиторы не смогли найти организацию по месту регистрации. Пришлось применять санкции: банковские счета Eagles заморозили. Работа клуба встала: Eagles MMA Moscow не работает, сайт лежит, а тренировочная секция у "Кунцевской" не принимает клиентов", — отмечается в сообщении телеграм-канала Mash.
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А вот Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба, ни о каких проблемах с клубом сына не знает.
"Нет, не слышал об этом. Не знаю, кто кому задолжал. Надо по бумагам посмотреть. Как это будет выглядеть, если я буду говорить о том, чего не знаю?" — приводятся слова Абдулманапа Нурмагомедова на сайте телеканала "360".
Также мы уже сообщали, что российский журналист Олег Кашин считает, что Хабиб Нурмагомедов не должен представлять Россию на мировой арене.
"У нас есть набор современных героев: посадивший самолет в кукурузу летчик, великие олимпийцы и спортсмены, Хабиб Нурмагомедов… Конечно, Хабиб тут лишний. Хабибу место в его, извините, родовом селе, а не на мировой арене представлять Российскую Федерацию. Слово Хабиб не страшное. Слово Хабиб смешное. Он, скорее, такая комическая фигура, которая дискредитирует Россию на мировой арене. Я не хочу, чтобы моя страна ассоциировалась с этими хулиганскими драками", – сказал Кашин в эфире радио "Комсомольская правда".
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