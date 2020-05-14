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Сексуальная красотка смешанных единоборств показала свои привлекательные формы на фоне моря

14 мая, 11:14

Андрей Фоменко

Пейдж Ванзант покаталась с мужем на яхте по Мексиканскому заливу

Знаменитая звезда ММА Пейдж Ванзант известна не только своими боями в смешанных единоборствах. Не меньшую славу ей приносят привлекательные фото. Недавно муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки эротичных фото.

Во время турнира UFC171, в главном бою которого бразилец Тейшейра до полусмерти избил Смита "Львиное сердце" из США, 26-летняя американка развлекалась на морях в компании мужа. Вчера вечером боец и модель покатались на яхте и сделала яркое фото. "Где-то в Мексике", – подписала спортсменка морской пейзаж цитатой из названия известного фильма.

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Пейдж выступает в ММА с юности – уже восемь лет. Кроме того, она известна модельными съемками, снималась в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писателя. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем, качая пресс на его спине

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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фото Мексика MMA UFC смешанные единоборства Пейдж Ванзант

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