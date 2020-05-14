Сексуальная красотка смешанных единоборств показала свои привлекательные формы на фоне моря

Пейдж Ванзант покаталась с мужем на яхте по Мексиканскому заливу

Знаменитая звезда ММА Пейдж Ванзант известна не только своими боями в смешанных единоборствах. Не меньшую славу ей приносят привлекательные фото. Недавно муж сексуальной звезды ММА рассказал, как проходили съемки эротичных фото.

Во время турнира UFC171, в главном бою которого бразилец Тейшейра до полусмерти избил Смита "Львиное сердце" из США, 26-летняя американка развлекалась на морях в компании мужа. Вчера вечером боец и модель покатались на яхте и сделала яркое фото. "Где-то в Мексике", – подписала спортсменка морской пейзаж цитатой из названия известного фильма.

INSTAGRAM

Читайте также: бесконечно голая звезда ММА выдала горячий танец с мужем.

Реклама

Пейдж выступает в ММА с юности – уже восемь лет. Кроме того, она известна модельными съемками, снималась в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писателя. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию.

Смотрите, как Пейдж Ванзант на карантине весело тренировалась с мужем, качая пресс на его спине

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама