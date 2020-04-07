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Сексуальная звезда ММА порадовала поклонников новым откровенным фото

7 апреля, 18:19

Максим Перепелица

Пейдж Ванзант вместе с мужем весело проводит время на карантине

Боец смешанных единоборств (UFC) Пейдж Ванзант поделилась новыми фотографиями интимного характера, на которых она изображена вместе со своим мужем Остином Вандерфордом. На снимках в Instagram американка и ее супруг поочередно удерживают друг друга, висящих вверх ногами. При этом, руками прикрывают интимные места партнера. Ранее мы рассказывали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной – появилось фото.

На данный момент, уже более года Пейдж Ванзант не выходит в октагон. Последний бой она провела в январе 2019 года, победив болевым приемом Рейчел Остович. На счету 26-летней американки восемь побед и четыре поражения.

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Также мы писали, что очаровательная звезда ММА порадовала откровенным фото во время карантина. Пейдж Ванзант решила поприветствовать соседей особым образом.

Смотрите, как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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MMA UFC Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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