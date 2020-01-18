Серроне даст Макгрегору реванш: у предстоящей рубки звезд ММА намечается интригующее продолжение

В воскресенье утром нас ждет бой года в Лас-Вегасе. А уже весной бойцы могут сойтись в октагоне еще раз

Макгрегор vs Серроне / Фото: Reuters

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Американский боец UFC Дональд Серроне заявил, что согласится провести повторный бой с ирландцем Конором Макгрегором в случае своей победы в первом поединке в Лас-Вегасе, который состоится утром 19 января по киевскому времени. Напомним, в случае победы над американским "Ковбоем" Макгрегору пообещали титульник с Хабибом.

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"Конечно, если я выиграю, я дам ему реванш. Для меня не имеет значения, с кем проводить бои. Главный вопрос – где и когда, – заявил Дональд Серроне. – Как я слышал, Макгрегор хочет провести следующий поединок в марте или апреле. Мне такой вариант подходит. Март или апрель – отличная дата для меня"

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Напомним, за 12-летнюю карьеру в профессиональном ММА 31-летний Конор Макгрегор выиграл 21 поединок и проиграл 4. При этом 86 процентов своих побед он одержал нокаутом.

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

36-летний американец Дональд Серроне опытнее Макгрегора – он провел 50 поединков! Одержал 36 побед, потерпел 13 поражений, а еще один бой был признан не состоявшимся. Серроне, в отличие от Макгрегора, любит удушающие и болевые приемы, и с куда большим желанием, чем ирландец, готов вести бой в партере.

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Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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