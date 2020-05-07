"Сейчас надо говорить о коронавирусе": Нурмагомедов назвал сроки своего возвращения в клетку

Хабиб заявил, что вернется в октагон в середине лета: "Придет время, и я вновь буду непобедимым"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, выигравший все свои 28 боев в карьере, рассказал, когда в следующий раз будет готов выйти в "клетку". Напомним, 18 апреля в Нью-Йорке Хабиб должен был защищать пояс чемпиона в легком весе, но не смог принять участие в поединке из-за невозможности вылететь из РФ. В ночь с 9 на 10 мая в США вместо Нурмагомедова против Тони Фергюсона выйдет Джастин Гэтжи.

"Я готов драться в любое время. Рамадан продлится до 23 мая и уже в июле я буду в форме и смогу выйти в октагон, – заявил 31-летний Хабиб Нурмагомедов. – Сейчас надо говорить о проблеме коронавируса, когда придет мое время, я вновь буду непобедим".

Хабиб Нурмагомедов / Фото: Twitter

Реклама

Читайте также: Макгрегор претендует на титул "самого плохого ублюдка": возвращение ирландца может состояться на бойцовском острове

Ранее мы писали, чтороссийского бойца избили после оскорбительной песни о Нурмагомедове. И теперь грозят изнасилованием. Представителя смешанных единоборств Кузнецова, выступившего против Хабиба, "таскали по асфальту и били в голову".

Смотрите нокаут года в смешанных единоборствах:

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама