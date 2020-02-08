"Шевченко выиграет нокаутом, а Джонсу могут потушить свет": прогноз на UFC247 от президента WWFC

Владимир Тесля разложил по полочкам главные бои звездного турнира по смешанным единоборствам в Хьюстоне

Джонс vs Рейес / Фото: Getty Images

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Считанные часы остаются до громкого события в мире смешанных единоборств. В ночь с 8-го на 9 февраля на спортивной арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, состоится второе в текущем году номерное шоу UFC 247. Где смотреть бои Джонс – Рейес и Шевченко – Чукагян

В рамках турнира пройдут сразу два титульных боя. Грозные американцы Джон Джонс и Доминик Рейес разыграют титул в полутяжелой весовой категории. А в главном женском бою турнира за звание чемпионки в наилегчайшем весе сойдутся Валентина Шевченко из Кыргызстана по прозвищу "Пуля" и Кэтлин Чукагян из США.

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Прогноз на эти бои дал Владимир Тесля – президент WWFC (международной организации, проводящей бои по смешанным боевым искусствам среди профессионалов).

"Это будет непростой поединок для Джона Джонса, – говорит Владимир Тесля. – Думаю, что он победит, если использует все свои навыки и бойцовский интеллект, в то же время, по моему мнению, бой будет куда более близким, чем многие считают. Доминик может "потушить свет" Джонсу своими тяжелыми ударами в стойке! Бой однозначно будет интересным!"

Джон Джонс и Валентина Шевченко / Фото: UFC

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"Кэтлин Кукагян едва ли может чем-то удивить Валентину Шевченко, – считает президент WWFC. – Да, Чукагян тоже прекрасно умеет биться в стойке и неплохо развила свои навыки в партере, но в стойке она пропускает достаточно много. Поэтому мой прогноз такой: Валентина не спеша проведет разведку боем и начнет навязывать свою скоростную мощь, чем заставит соперницу сделать много ошибок. Отдаю преимущество Шевченко, железно – ТКО!"

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