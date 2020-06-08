"Сиди и смотри": у Нурмагомедова на уход Макгрегора отреагировали нелитературной фразой

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал решение скандального ирландца Конора Макгрегора завершить спортивную карьеру. Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор в третий раз объявил о уходе из спорта.
"Ты должен был вмешаться и биться с Тони Фергюсоном. Ты прятался от него годами. Гэтжи вмешался и выполнил работу. Теперь твоей вонючей заднице остается сесть и посмотреть, как сражаются два лучших бойца в мире", – не обошелся без нелитературной фразочки "bitch ass" Абдель-Азиз у себя в Twitter
Отметим, что бой Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи может состояться в сентябре. Что касается Макгрегора, то прежде он уже дважды прощался со спортом – в апреле 2016-го и в марте 2019 года, однако всякий раз возвращался.
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Накануне уход Макгрегора раскритиковал Гэтжи."Этот парень в очередном запое. Пока-пока", – язвительно заявил Джастин.
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