Скандалист Макгрегор ушел в футбол и бросил вызов Рамосу, который пригласил бойца на тренировку "Реала"

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор решил бросить вызов футболисту мадридского "Реала" Серхио Рамосу. Ранее мы сообщали, что звездный боец Конор Макгрегор увезет в водное турне замужнюю княгиню Монако.

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Ирландский боец смешанных единоборств в своем Instagram показал, как "стреляет" по воротам и забивает голы. "Что думаешь, Рамос?" – шутливо спросил Конор у капитана мадридского "Реала, который ранее забил гол во время тренировки команды и прошелся по полю фирменной походкой Макгрегора.

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"Отлично, дружище. Подумай о том, чтобы присоединиться к тренировке мадридского "Реала". Будем рады видеть тебя в любое время", — ответил Рамос. Приглашение испанского футболиста собрало уже более 38 000 лайков.

INSTAGRAM

Напомним, что ирландец становился чемпионом UFC в легком и полулегком весе. Макгрегор провел за свою карьеру в смешанных единоборствах 26 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою в промоушене он выиграл у американца Дональда Серроне техническим нокаутом. В июне Макгрегор в третий раз заявлял об уходе из спорта.

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