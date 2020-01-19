Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута

Дональд Серроне / Фото: Reuters

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Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246 угодил в больницу. Бой продлился всего 40 секунд, но Серроне хорошенько досталось от соперника. В результате пропущенных ударов на правом глазу бойца образовалась огромная гематома. Видео нокаута боя Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте.

К слову, за этот поединок Серроне заработал всего 200 тысяч долларов, в то время как Макгрегор получит гарантированный гонорар в 3 миллиона. Суммарный же заработок ирландского боксера вместе с различными бонусами и процента от продаж телетрансляций может составить 80 миллионов долларов.

Сразу после боя свои комментарии дали другие бойцы UFC. Большинство из них остались недовольны легкой победой Макгрегора, а Нэйт Диас и вовсе назвал бой фальшивкой.

В андеркарте боя Макгрегор – Серроне бывший украинец Алексей Олейник, надевавший футболку с Путиным, победил американца Мориса Грина. Во втором раунде Олейник провел прием рычаг локтя и заставил соперника сдаться.

Также очередную победу одержала Холли Холм, победившая Ракель Пеннингтон. Девушки разочаровали публику, не показав яркий поединок, которого от них ожидали, и нарвались на свист болельщиков.

Смотрите видео со взвешивания бойцов:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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