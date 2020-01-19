Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Соперника Макгрегора отправили в больницу после нокаута

19 января, 09:42

Американский боец напропускал достаточно ударов за 40 секунд

Дональд Серроне

Дональд Серроне / Фото: Reuters

Реклама

Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246 угодил в больницу. Бой продлился всего 40 секунд, но Серроне хорошенько досталось от соперника. В результате пропущенных ударов на правом глазу бойца образовалась огромная гематома. Видео нокаута боя Макгрегор – Серроне есть на нашем сайте.

К слову, за этот поединок Серроне заработал всего 200 тысяч долларов, в то время как Макгрегор получит гарантированный гонорар в 3 миллиона. Суммарный же заработок ирландского боксера вместе с различными бонусами и процента от продаж телетрансляций может составить 80 миллионов долларов.

Сразу после боя свои комментарии дали другие бойцы UFC. Большинство из них остались недовольны легкой победой Макгрегора, а Нэйт Диас и вовсе назвал бой фальшивкой.

В андеркарте боя Макгрегор – Серроне бывший украинец Алексей Олейник, надевавший футболку с Путиным, победил американца Мориса Грина. Во втором раунде Олейник провел прием рычаг локтя и заставил соперника сдаться.

Также очередную победу одержала Холли Холм, победившая Ракель Пеннингтон. Девушки разочаровали публику, не показав яркий поединок, которого от них ожидали, и нарвались на свист болельщиков.

Смотрите видео со взвешивания бойцов:

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения боя
Боец после нокаута продолжил драться с судьей: видео смешного завершения бояMMA
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFC
Конор Макгрегор – Дональд Серроне: онлайн-трансляция боя в UFCMMA
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть
Нокаут года! Американец поднялся с партера и ударом с колена в челюсть "вырубил" землякаMMA
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляцию
Бой Макгрегор – Серроне: во сколько начало и где смотреть трансляциюMMA
"Самая опасная женщина на планете" избила в ринге индийскую красотку: видео бояMMA
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секунд
Второй рекордсмен по количеству боев в MMA проиграл в Москве за 28 секундMMA

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...