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Супербой UFC Нурмагомедов – Фергюсон запретили проводить в Нью-Йорке

18 марта, 20:28

Александр Трикиша

Глава UFC уверен, что в этот раз поединок не сорвется

Суперпоединок UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном оказался под угрозой срыва. Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк из-за эпиднмии коронавируса запретила проведение турнира UFC 249 в Бруклине, несмотря на то, что организаторы мегафайта утверждали, что его проведению ничего не угрожает. Ранее мы сообщали, что три турнира UFC отменили из-за коронавируса.

Тем не менее, президент UFC Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Фергюсона состоится в любом случае. Скорее всего, за пределами США, но найти новое место для боя будет проблематично, так как практически во всем мире введены карантинные мери против распространения коронавируса. "Нам нужно всего 100 человек": при каких условиях бой Хабиба и Фергюсона не сорвется в пятый раз.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего Фергюсона – 25 побед и 3 поражения.

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Ранее мы писали, что супертурнир по смешанным единоборствам отменили за несколько часов до начала. Бойцы и персонал получат компенсацию за срыв турнира Bellator 241.

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UFC смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

Источник: Сегодня|Спорт

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