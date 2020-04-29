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"Тогда и Путин с отбитой башкой": звезда смешанных единоборств высказался о последствиях ударов по голове

29 апреля, 11:22

Олег Люлька

Россиянин Олег Тактаров упомянул президента РФ, комментируя влияние боевых искусств на мозг

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал распространенное мнение, что занятия боевыми искусствами негативно влияют на мозг, так как спортсмен получает удары по голове. Ранее в России борец сломал себе шею, пытаясь провести болевой прием.

"Борцы – приятные ребята, мы разносторонне развиты. Мне никто голову не отбивал никогда: ни в детстве, ни потом. Если вы так считаете, тогда у нас с отбитой башкой, получается, очень много народа: и Путин с отбитой башкой, и братья Ротенберги с отбитыми бошками… Они же занимались столько же борьбой, сколько и я. Почему вы про них ничего не говорите? Говорите, называйте так же! А то любите штампы ставить", – заявил Олег Тактаров в прямом эфире в своем Instagram.

Олег Тактаров

Олег Тактаров / Фото: Getty Images

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Ранее Олег Тактаров отметился другим заявлением,обвинив США в изобретении коронавируса. "У меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это все вскроется. Мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход", – заявил Тактаров.

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Россия смешанные единоборства Владимир Путин Олег Тактаров

Источник: Championat.ru

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