"Тогда и Путин с отбитой башкой": звезда смешанных единоборств высказался о последствиях ударов по голове

Российский ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал распространенное мнение, что занятия боевыми искусствами негативно влияют на мозг, так как спортсмен получает удары по голове. Ранее в России борец сломал себе шею, пытаясь провести болевой прием.

"Борцы – приятные ребята, мы разносторонне развиты. Мне никто голову не отбивал никогда: ни в детстве, ни потом. Если вы так считаете, тогда у нас с отбитой башкой, получается, очень много народа: и Путин с отбитой башкой, и братья Ротенберги с отбитыми бошками… Они же занимались столько же борьбой, сколько и я. Почему вы про них ничего не говорите? Говорите, называйте так же! А то любите штампы ставить", – заявил Олег Тактаров в прямом эфире в своем Instagram.

Олег Тактаров / Фото: Getty Images

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Ранее Олег Тактаров отметился другим заявлением,обвинив США в изобретении коронавируса. "У меня подозрение, что все с Америки и пошло. Имею в виду, что лаборатория могла быть какая угодно, но изобрели в США. Когда-нибудь это все вскроется. Мне кажется, это был какой-то бизнес-проект или политический ход", – заявил Тактаров.

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