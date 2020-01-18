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Тренер Макгрегора по борьбе – молдаванин – занимается с Конором с 2007 года

18 января, 23:35

Сергей Пикульский имел проблемы со здоровьем и случайно попал в зал Конора

Пикульский увидел у Макгрегора талант к борьбе

Пикульский увидел у Макгрегора талант к борьбе

Одним из интересных и малоизвестных фактов о знаменитом ирландском борце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре является то, что борьбой с ним занимается молдавский тренер. Причем Сергей Пикульский взял Конора под свою опеку еще в 2007 году. К слову, наш сайт ведет онлайн-трансляцию боя Конор Макгрегор – Дональд Серроне.

Судьба Пикульского полна превратностей: занимался борьбой в Молдове, получил серьезную травму, уехал студентом в США, затем перебрался на лечение к сестре в Ирландию, где познакомился с тренером Макгрегора – Джоном Каваной. Врачи прогнозировали ему инвалидное кресло из-за перелома позвонка, но физиотерапия постепенно вернула его к нормальной жизни. А когда Джон заметил уровень борьбы Пикульского, то попросил "натаскать" его ребят. Из них Сергей со временем выделил Гуннара Нельсона и Конора Макгрегора, который все схватывал на лету. К слову, узнайте также: бой Макгрегор – Серроне – во сколько начало и где смотреть трансляцию.

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Считается, что молдавский тренер поставил ирландскому бойцу базу по борьбе. К разным поединкам бывший чемпион мира менял тренерский состав, но Сергей Пикульский в нем остается постоянно.

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Конор Макгрегор и Дональд Серроне

Читайте также: Макгрегор – Серроне самые необычные ставки на бой в Лас-Вегасе.

Смотрите видео со взвешивания Макгрегора и Серроне

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Возвращение Макгрегора

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UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дональд Серроне

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