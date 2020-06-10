Три чемпионских боя и битва красоток: представлен официальный кард турнира UFC 251

Представлен официальный кард турнира UFC 251, который должен пройти в ОАЭ на "Бойцовском острове" 11 июля. В главном бою турнира сойдутся чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман, а также Гилберт Бернс.

В соглавном бою чемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски будет противостоять бывшему обладателю пояса чемпиону Максу Холлоуэю. Именно Волкановски в декабре 2019 года отобрал у Холлоуэя чемпионский пояс и прервал серию Макса из 13 боев без поражений. У Волкановски серия из 18 побед подряд.

Также в титульном бою за вакантный титул UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян встретится с бразильцем Жозе Алду. Этот титул стал вакантным после ухода на пенсию Генри Сехудо. В своем последнем поединке в карьере Сехудо на UFC 249 нокаутом одолел Доминика Круза.

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Украшением вечера UFC станет реванш между бывшими чемпионками UFC Роуз Намаюнас и Джессикой Андраде, а также бой между американской красоткой Пейдж Ванзант и бразильянкой Амандой Рибас.

Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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