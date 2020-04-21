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UFC отменил четыре турнира после обнаружения коронавируса у "Киборга"

21 апреля, 11:42

Александр Трикиша

В организации наконец-то поняли, что не нужно шутить с опасным вирусом

После сообщения о первом бойце UFC, заразившимся коронавирусом, руководство Ultimate Fighting Championship объявило об отмене еще четырех турниров в связи с пандемией коронавируса. Были отменены турниры UFC Fight Night в 25 апреля в Линкольне (США), 2 мая в Оклахома-Сити (США), 16 мая в Сан-Диего (США), а также UFC 250 9 мая в Сан-Паулу (Бразилия).

"Болельщики смогут получить полный возврат денежных средств за приобретенные билеты. UFC надеется вернуться в ближайшем будущем", – говорится в заявлении организации.

Напомним, что ранее был отменен турнир UFC 249, главным поединком которого должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Из-за карантина Нурмагомедов не смог покинуть Россию, поэтому его должен был заменить Джастин Гэтжи, но в итоге турнир все равно пришлось отменить после "звонка сверху".

Ранее мы сообщали, что боец UFC после 36 пожертвует свой мозг ученым. Боец MMA Пауло Коста рассказал о повреждениях головного мозга, к которым приводят смешанные единоборства и заявил, что готов пожертвовать свой мозг для исследований.

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UFC смешанные единоборства коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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