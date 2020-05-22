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UFC отменил два турнира и назвал новую дату боя голой звезды ММА

22 мая, 09:33

Александр Трикиша

Изменение в календаре турниров связано с ограничением на массовые мероприятия

Руководство UFC отменило два турнира серии Fight Night, которые должны были пройти в июне. Таким образом, не состоятся турниры в канадском Саскатуне (20 июня) и американском Остине (27 июня). Отмечается, что причиной тому ограничения на проведение массовых мероприятий, введенные из-за пандемии коронавируса. Ранее мы писали, что президент UFC запланировал очередной турнир по смешанным единоборствам. Дана Уайт намерен провести четвертый подряд турнир в США – в конце мая.

Также в организации назвали новую дату боя звезды смешанных единоборств американки Пейдж Ванзант с бразильянкой Амандой Рибас. Их поединок состоится 11 июля на турнире UFC 251 в Лас-Вегасе. При этом, поединок пройдет в легчайшем весе (до 57 кг), а не в минимальном (до 52 кг).

Напомним, что Ванзант и Рибас должны были встретиться 14 марта, но тогда Ванзант снялась с боя из-за травмы, а Рибас по очкам побеждала заменившую ее Ранду Маркос.

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Во время карантина Пейдж Ванзант заработала прозвище голая звезда ММА за серию откровенных снимков в своих соцсетях. Спортсменка чуть ли не каждый день выкладывала обнаженные фото на своей странице в Instagram.

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Отметим, что 26-летняя Пейдж Ванзант начала карьеру в смешанных единоборствах в 2012 году. В UFC она выступает с 2014 года. Ее последней соперницей была Рэйчел Остович, которую она победила во втором раунде поединка, состоявшегося в январе 2019 года. Всего на счету Ванзант 12 поединков в MMA, в которых она одержала 8 побед и потерпела 4 поражения.

Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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MMA UFC смешанные единоборства Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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