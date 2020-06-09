Уникальная чемпионка UFC оставит октагон, чтобы сделать детскую: она с подругой ждет ребенка

Чемпионка UFC в двух весовых категориях бразильянка Аманда Нуньес первой в истории лиги провела защиту, владея двумя поясами, однако теперь может взять паузу в спортивной карьере из-за скорого рождения ребенка. Об этом звезда смешанных единоборств рассказала сама.

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Ранее 31-летняя Нуньес, занимающая первую строчку рейтинга девушек-бойцов вне зависимости от весовой категории, призналась, что ее партнерша, также боец UFC Нина Ансарофф, беременна. Некоторое время назад девушки договорились, что именно Ансарофф будет вынашивать ребенка. И скоро у пары появится дочка.

"Конечно, мне нужен перерыв. Ребенок родится через три месяца. Мне нужно организовать очень много вещей, в частности, ее комнату. Мне предстоит многое сделать, и я действительно нуждаюсь сейчас в перерыве. Мне нужно сделать пару вещей и быть готовой к рождению моего ребенка", — цитирует Нуньес Bjpenn.

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Напомним, на турнире UFC 250 Нуньес одержала победу над Фелисией Спенсер единогласным решением судей и защитила титул в полулегком дивизионе. За свой поединок бразильянка заработала 450 тысяч долларов, из которых 350 она получила только за участие в шоу, а еще 100 – за победу

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