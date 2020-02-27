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В российскую звезду боев без правил врезалась машина: подробности ДТП в Таиланде

27 февраля, 10:23

Непобедимый Мовсар Евлоев, ехавший на мопеде, содрал большую часть кожи. Его следующий бой отменен

Российский боец смешанного стиля Мовсар Евлоев попал в аварию в Таиланде, его ближайший поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате UFC отменен. Об этом сообщили в команде спортсмена. Ранее в ДТП в Таиланде попала украинская боксерша Иванна Крупеня.

"Мовсар попал в ДТП. Он выезжал на мопеде на тренировку, когда в него врезалась машина", – приводит слова представителя команды спортсмена ТАСС. Сообщается, что Евлоев содрал большую часть кожи и мягких тканей. После консультаций с UFC было принято решение не проводить предстоящий бой. Мовсар Евлоев должен был драться с Джамаллом Эммерсом на турнире в Лас-Вегасе 7 марта.

Мовсар Евлоев

Мовсар Евлоев / Фото: Instagram

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Отметим, что в активе 26-летнего Мовсара Евлоева 12 побед в смешанных единоборствах и ни одного поражения. Последний поединок он провел на турнире UFC Fight Night 162 в октябре 2019 года, победив перуанца Энрике Барсолу.

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Ранее мы рассказывали о нокауте года в тайском боксе: в столице Таиланда Бангкоке хозяина ринга "вырубили" ударом коленом в голову. Алжирец Беналия одержал эффектную победу над Сеагамесом в первом же раунде.

Смотрите эффектный нокаут в смешанных единоборствах

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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ДТП Таиланд смешанные единоборства Мовсар Евлоев

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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