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Женская ярость: жестокая американка страшно изуродовала лицо канадки на турнире UFC во Флориде

14 мая, 09:20

Олег Люлька

На втором турнире времен коронавируса Сиджара Юбэнкс одержала безоговорочную победу над Сарой Морас

На втором турнире по смешанным единоборствам времен пандемии коронавируса в Джексонвилле (штат Флорида) состоялась женская рубка. Американка Сиджара Юбэнкс единогласным решением судей победила Сару Морас из Канады – 30-27, 30-27, 30-26. Напомним, в главном поединке турнира Тейшейра одолел Смита техническим нокаутом.

По ходу боя против канадки Сары Морас в весе до 61,2 кг американка Сиджара Юбэнкс доминировала в клетке, нанося сопернице такие удары в голову, от которых лицо Сары производило по настоящему жуткое зрелище. В итоге, именно руку Сиджары подняли после завершения трех раундов поединка, присудив ей безоговорочную викторию.

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Отметим, что американка Сиджара Юбэнкс и Сара Морас из Канады – не звезды первой величины, на их счету уже довольно большой процент поражений. Юбэнкс, с учетом последнего боя, 5 поединков выиграла и 4 проиграла, тогда как Морас уступила 6 раз при 6 победах. К слову, именно Сиджару аналитики считали фаворитом этого противостояния.

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Как мы писали ранее,отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находится в коме.Его доставили из Дагестана в Москву спецбортом. К Абдулманапу Нурмагомедову не пускают даже родственников.

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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UFC смешанные единоборства женский MMA Сиджара Юбэнкс

Источник: Сегодня|Спорт

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