Звезда UFC призвал лишить Нурмагомедова чемпионского пояса

Американский боец Тони Фергюсон предложил лишить россиянина Хабиба Нурмагомедова чемпионского пояса UFC в связи с отменой их поединка, намеченного на 18 апреля. Изначально бой должен был пройти в Нью-Йорке, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Позже его планировали провести в Лас-Вегасе, но и там власти штата Невада запретили организацию турнира.

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"Я был очень расстроен, сочувствую всем остальным, кто действительно переживает трудные времена. Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он был в Абу-Даби, у него был шанс вернуться до того, как Россия закрыла границы. Он не хочет драться и должен быть лишен своего титула", – сказал Тони в интервью ESPN.

Ранее мы писали, что главная красотка MMA на карантине тренируется обнаженной: появилось фото Пейдж Ванзант без одежды. На размещенном кадре спортсменка проводит занятие вместе с мужем Остином Вандерфордом. Оба супруга полностью обнажены, а их интимные места прикрыты спортивными снарядами.

Как Пейдж Ванзант тренируется с мужем на карантине, видео:

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Пейдж Ванзант тренируется с мужем Видео: Instagram

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