10 километров за полчаса: голландская спортсменка взяла "золото" ЧМ-2019 в Катаре

Сифан Хассан победила в беге на 10 000 метров на чемпионате мира в Дохе

Cифан Хассан взяла "золото" в беге на 10 тысяч метров / Фото: Reuters

Суббота – второй день на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар. Вечером стала известна чемпионка в беге на 10 километров. Золотую медаль выиграла 26-летняя голландская бегунья Сифан Хассан. Она финишировала с результатом 30 минут 17,62 секунды. Серебро выиграла Летесенбет Гидей (30.21,23) из Эфиопии, бронза у кенийки Агнес Джебет Тироп (30.25,20).

Украинские спортсменки не участвовали в данной дисциплине.

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Напомним, что Украина сегодня за медали поборется поздно вечером, когда на старт выйдут наши ходоки на 50 километров. Все соревнования вне стадиона запланированы на позднее время из-за ужасной жары в Дохе. Даже ночью тут больше 30 градусов, вчера во время марафона девушки падали без сознания.

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Яркие кадры с участием украинских спортсменок в первый день ЧМ-2019 в Катаре:

Украинские спортсменки в первый день ЧМ по легкой атлетике

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Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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