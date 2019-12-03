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"После двух операций – это просто фантастика!": наш №1 мира на брусьях подвел итоги года

3 декабря, 11:34

Украинский гимнаст в 2019-м стал чемпионом мира и Европейских игр

Олег Верняев

Олег Верняев / Фото: AFP

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике украинец Олег Верняев подвел итоги своих выступлений в 2019 году и заглянул в 2020-й, где ему предстоит выступить на Играх в Токио. Напомним, чуть более месяца назад 26-летний украинец выиграл чемпионат мира в упражнении на параллельных брусьях.

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"Друзья, теперь официально ! Все выступления в этом году закончились. Это был просто невероятный год, который начался с двух операций, и никто не ожидал таких успехов. Это просто фантастика! – отметил Верняев. – Пройти Европейские игры и чемпионат мира с медалями, да и еще завоевать командную лицензию на Олимпийские игры – было очень важно для меня как психологически, так и физически, и у нас это получилось!
И самое важное, что я влился в свой привычный режим по количеству соревнований и темпу.
Дальше меня ждет немного отдыха и полгода усердной работы подготовки к Токио-2020".

Ранее мы писали, что украинский гимнаст стал призером Кубка мира в Германии. Смотрите, как Олег Верняев завоевал золотую медаль в упражнениях на брусьях в Котбусе.

Олег Верняев на брусьях Видео: Instagram

Как мы уже сообщали, знаменитая украинская гимнастка с ноги закрыла багажник. Бронзовая призерка Олимпиады-2016 Анна Ризатдинова захлопнула багажник машины с ноги каблуком, продемонстрировав эффектнейший вертикальный шпагат.

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сезон спортивная гимнастика итоги года гимнаст Олег Верняев

Источник: Сегодня|Спорт

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