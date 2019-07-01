15-летняя чемпионка Европейских игр из Украины: "Было то страшно, то весело. Хотелось кричать!"

Гимнастка Анастасия Бачинская рассказала о том, как сумела занять первое место после провала в предыдущий день

Анастасия Бачинская. Фото: AFP

Одной из героинь Европейских игр-2019 в Минске стала 15-летняя украинка Анастасия Бачинская, в воскресенье выигравшая "золото" в вольных упражнениях. Днем раньше она полностью провалила многоборье, чем была крайне огорчена, но здесь собралась на финал в вольных и выдала отличное упражнение, выиграв первое в карьере "золото" такого уровня.

"Буду стараться идти к Олимпийским играм. Нужно сначала на них попасть, выступить на чемпионате мира. Буду серьезно готовиться, улучшать и зачищать программу, – рассказала "Сегодня" Анастасия Бачинская. – Как собралась после многоборья? Старалась выкинуть все из головы, и получилось справиться с собой. Выступила второй и смотрела с нетерпением каждую участницу. Ждала: может быть, буду первой наконец-то! Хотелось кричать, бегать, прыгать. Непонятное было чувство – то страшно, то весело".

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске

Между тем 18-летняя гимнастка Диана Варинская взяла на Евроиграх в Минске две "бронзы" за два дня! Счастливым для нее в воскресенье оказалось бревно. Кстати, пока гимнасты исполняли упражнения, музыку на арене включали совсем тихонечко, чтобы их не сбивать. В плейлисте организаторов мы услышали ремикс украинской "1944" Джамалы, а фартовым треком для Варинской стал родной электронный Vidlik от Onuka, игравший во время ее выступления.

Как сообщалось ранее, Путину стало не по себе: украинские гимнасты "спугнули" президента РФ с трибун во время Европейских игр. Российский президент быстро покинул "Минск-Арену", увидев, как гребут медали Верняев и компания.

Также мы писали, что Беленюк растолковал свой гопак и сравнил себя с депутатом из Армении. Украинский борец, завоевавший "золото" Европейских игр в Минске, рассказал о своем танце и походе в парламент.

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