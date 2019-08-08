17-летняя героиня чемпионата Европы София Лыскун: "Ждала весь год отпуск. На море поеду"

София Лискун. Фото: LEN

Позади три дня киевского чемпионата Европы, и Украина лидирует в медальном зачете с двумя золотыми и одной серебряной наградами! Делим 1-е место с Германией. Мы ожидали, что дома "сине-желтые" зачастят на подиуме. Но сразу два титула для многих стали сюрпризом.

КУСАТЬ? Очень хотелось добыть недостающую олимпийскую лицензию на Токио-2020 на женской вышке здесь, чтобы было меньше переживаний в следующем сезоне, когда квоты разыграют на Кубке мира. Но зная о травмах 17-летней Софии Лыскун, за счастье было бы и просто попадание на пьедестал. У Софии же были другие планы: четко отработала почти все прыжки – только на 2-м немного не успела выпрямиться перед входом в воду. На третий украинка выходила после россиянки Беляевой, которая так и не спрыгнула с вышки: дважды сорвала стойку, за что ей влепили ноль баллов. У Софии следующий заход тоже был со стойки, и весь зал замер в нервном ожидании – как бы не повторила ошибку Беляевой. Но обошлось – еще одно фантастическое исполнение. Как ни странно, лучше всего у нее получились самые сложные элементы – с коэффициентом 3,2. А тех, что полегче, хватило, чтобы закрепить "золото" с отрывом в 25,5 балла от голландки ван Дуйн.

После награждения светящуюся от счастья Софию то и дело просили позировать с медалью. "А, надеть ее надо? Я думала, она так полежит". Потом еще и укусить ее предложили, но прыгунья отказалась: "Таким не занимаюсь". На победу настраивалась давно: "Я за неделю или две дала себе четкий распорядок – выиграть Европу. Не прыгала долгое время. За неделю до соревнований сделала все прыжки и снова перестала подниматься на десятку. И только на разминках на старте начала. Я не делаю акцент на травмах – просто прыгаю и делаю что могу. Перед последним прыжком не знала, что я лидер: не смотрю на табло во время соревнований. Срыв россиянки на меня не повлиял. На прошлом чемпионате Европы я была в ее ситуации: тоже падала со стойки. Так бывает". Теперь не дождется окончания ЧЕ: "Ждала весь год отпуск. На море поеду".

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ПРЕДЧУВСТВИЕ. Для Лыскун это 2-е "золото" ЧЕ в карьере – после командного в 2018-м в Глазго. А вот Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик так высоко запрыгнули впервые. Наш микст-дуэт взял дебютный европейский титул, обыграв немцев Тину Пунцель и Лу Массенберга, которые в июле выиграли в этой же дисциплине "бронзу" ЧМ. После трех прыжков пары шли с одинаковыми баллами, но в итоге вперед вырвались украинцы. "Ощущение было: наконец-то! Ведь две предыдущие Европы у нас то "бронза", то "серебро" были, – делилась Виктория. – Каждый раз, когда какая-то неудача, опускаются руки. Не знаю, как я нахожу силы опять идти в этот бассейн и делать те же самые прыжки. Наверное, мне это просто нравится".

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Такие же чувства были и у Станислава: "Доволен, что с 3-го раза мы смогли добыть "золото". Домашняя арена мотивирует. Но и не хочется ошибиться в родном бассейне, подвести тренеров, публику, семью. У меня с утра было предчувствие, что мы выиграем". Вика также рассекретила свою привычку во время турниров: "Стас уже привык, что я на соревнованиях пою какую-то новую песню". Вот только никак не могла вспомнить, какая именно крутилась здесь – что-то из рекламы. Поддержать Стаса приехали мама и сестра, партнерша же развела руками: "А у меня родители на работе".

НАБРЫЗГАЛИ На №2. С уходом из спорта Ильи Кваши его коронка пустовать не стала. Вчера батл разгорелся на метровом трамплине – виде, где спортсменам легче всего обрызгать водой строгих судей, сидящих у кромки бассейна. Особенно если ты прыгаешь с крайнего трамплина, как это делал швед Винко Парадзик."Серебро" здесь сумел добыть бывший партнер Ильи Олег Колодий. В последний момент его обошел двухкратный призер ОИ Патрик Хаусдинг. Звездный немец завоевал "золото" второй раз за три дня и 15-е – в карьере. Задавил финальным прыжком, который был в разы сложнее, чем у Олега, и обогнал его более чем на 7 баллов. Все это время сосредоточенный и серьезный немец наконец расплылся в улыбке, увидев на табло восьмерки и заветную циферку "1".

Со 2-м результатом квалификацию прошел новоиспеченный чемпион Европы Станислав Олиферчик, но в финале "поплыл" – лишь 11-й. К слову, как раз перед его первым прыжком один из охранников начал с кем-то громко болтать. Возмущенные зрители его тут же зашикали: после спецсигнала в зале должна быть тишина, чтобы не отвлекать спортсмена от подготовки к прыжку.

"Это моя первая серебряная медаль на метровом трамплине, и является пока самым высоким результатом. Я доволен, – поделился Олег Колодий. – Дома очень тяжело выступать, потому что на тебя приходят смотреть много зрителей, и груз ответственности лежит. До последнего прыжка не видел, на каком месте я иду. Почему оценки ниже, чем у медалистов прошлых годов? Моя задача – прыгать. Это лучше у судей спросить, почему так оценивается чемпионат Европы сейчас. Качество прыжков не отличается от предыдущих. Чтобы стать первым, немножко не хватило качества 2-го прыжка на входе: я расслабился и сильно набрызгал. И коэффициент в последнем прыжке был очень низкий – 2,6. Поставили в конец, потому что самый легкий: чтобы не так сильно напрягаться. После запрыга Илья Кваша сразу же меня поздравил. Прислал сообщение, сказал: "Молодец, давай дальше борись".

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