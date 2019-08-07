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Украина завоевала третью медаль на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду

Сегодня, 20:50

Украинский спортсмен уступил только титулованному немцу Патрику Хаусдингу

Олег Колодий завоевал "серебро" чемпионата Европы

Олег Колодий завоевал "серебро" чемпионата Европы / Фото: НОК Украины

Украинский прыгун в воду Олег Колодий стал серебряным призером чемпионата Европы 2019 года по прыжкам в воду, который проходит в Киеве. Украинец завоевал медаль в индивидуальных соревнованиях на трамплине 1 м (результат – 381.50 баллов). Чемпионом в этой дисциплине стал немец Патрик Хаусдинг (388.85).

Напомним, что вчера украинцы завоевали первое "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду. Наша пара Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик лучше всех выступила в соревновании смешанных синхронных прыжков с трамплина.

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А позже их задел поддержала София Лискун. 17-летняя украинка стала чемпионкой Европы и пробилась на Олимпиаду-2020. Нашей спортсменке не было равных в соревнованиях в индивидуальных прыжках с 10-метровой вышки.

Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

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Источник: Сегодня|Спорт

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