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Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11-ти мировых рекордов

31 мая, 11:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый спортсмен завершил карьеру в 23 года и ушел работать фермером

Легендарный американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт World Athletics. За свою непродолжительную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов и трижды стал чемпионом на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне.

Американец является одним из четырех атлетов, которым удалось выиграть золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 на одной Олимпиаде. Трое других – это Джесси Оуэнс (1936), Карл Льюис (1984) и Усейн Болт (2012 и 2016).

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В 1956-м журнал Sports Illustrated признал Морроу спортсменом года, однако уже в 1958-м Бобби в 23-летнем возрасте ушел из спорта, и с тех пор работал фермером и столяром.

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Также мы писали, что в конце апреля умер олимпийский чемпион и лучший метатель копья в истории легкой атлетики. Латышу Янису Лусису было 80 лет, он боролся с раком.

Смотрите, как прыгун с шестом тренируется во время карантина:

Видео: Instagram

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легкая атлетика олимпийский чемпион олимпиада-1956

Источники: Советский спорт , Сегодня|Спорт

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