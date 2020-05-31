Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион и автор 11-ти мировых рекордов

Знаменитый спортсмен завершил карьеру в 23 года и ушел работать фермером

Легендарный американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает официальный сайт World Athletics. За свою непродолжительную карьеру Морроу установил 11 мировых рекордов и трижды стал чемпионом на Олимпийских играх 1956 года в австралийском Мельбурне.

Американец является одним из четырех атлетов, которым удалось выиграть золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4x100 на одной Олимпиаде. Трое других – это Джесси Оуэнс (1936), Карл Льюис (1984) и Усейн Болт (2012 и 2016).

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В 1956-м журнал Sports Illustrated признал Морроу спортсменом года, однако уже в 1958-м Бобби в 23-летнем возрасте ушел из спорта, и с тех пор работал фермером и столяром.

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Также мы писали, что в конце апреля умер олимпийский чемпион и лучший метатель копья в истории легкой атлетики. Латышу Янису Лусису было 80 лет, он боролся с раком.

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Видео: Instagram

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