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6-летнему сыну российской звезды фигурного катания Евгения Плющенко угрожают убийством

13 ноября, 13:31

Угрозы в адрес наследника олимпийского чемпиона поступили от неизвестной женщины

Евгений Плющенко с семьей

Евгений Плющенко с семьей / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион по фигурному катанию россиянин Евгений Плющенко и его жена продюсер Яна Рудковская обратились в полицию из-за того, что их шестилетнему сыну Александру угрожают убийством. Ребенку поступали угрозы в социальных сетях от неизвестной женщины.

"Да, есть такая история", – подтвердил информацию Плющенко.

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Подробности инцидента пока неизвестны. Правоохранители проводят проверку. На страницу ребенка в Instagram подписано более 300 тыс. человек.

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Отметим, что в августе сын Плющенко получил травму на тренировке по фигурному катанию. Плющенко-младший отрабатывал новый прыжок, двойной риттбергер, не смог удержать равновесие, упал и рассек подбородок. Мальчика сразу же увезли в больницу, где наложили швы и запретили тренироваться в течение двух дней.

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Ранее мы сообщали, что Плющенко возмутил соцсети, усадив 6-летнего сына за руль машины. Звездный фигурист нарушил правила дорожного движения – его "попалила" собственная жена.

Плющенко нарушает ПДД

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соцсети фигурное катание Евгений Плющенко

Источник: Championat.ru

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